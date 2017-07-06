Плохие новости для тех, кто ненавидит уборку: жизнь в пыльном доме может создать вам проблемы с весом! Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology.

Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок принято считать главными причинами эпидемии ожирения по всему миру. Теперь же стало известно еще об одном факторе, влияющем на вес. Ученые из университета Дьюка выяснили, что бытовая пыль содержит вещества, которые заставляют жировые клетки накапливать больше триглицеридов (органических жиров) и расти. В домашней пыли исследователи обнаружили соединения, разрушительно влияющие на эндокринную систему. Среди них антипирены, фталаты и бисфенол-А, негативно влияющие на репродуктивную, неврологическую и иммунную функции человека и животных. Как выяснилось в ходе последних исследований, эти вещества оказывают свое действие и на жировую массу. Несмотря на то, что большинство компаний отказалось от использования этих веществ в производстве, они до сих пор присутствуют в составе некоторых товаров широкого пользования (от строительных красок и клея до бытовой химии). По этой причине названные соединения, содержащиеся в окружающей среде, накапливаются в пыли, которая, в свою очередь, может попасть в организм человека (если, конечно, ее вовремя не убрать). Ученые выяснили, что достаточно всего трех миллиграммов пыли, пропитанной этими вредными соединениями, чтобы процесс активного роста жировых клеток начался и заставил вас стремительно толстеть.