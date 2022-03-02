Быть счастливым опасно? О каких болезнях свидетельствует постоянная радость

В зависимости от событий и жизненных обстоятельств человек испытывает различные эмоции, но в основном он находится в спокойном и радостном состоянии. Счастье же приходится на знаменательные моменты жизни, иначе свидетельствует об отклонениях, отметила специалист.

«Есть целый ряд психических заболеваний, которые сопровождаются именно состоянием повышенной эйфории и счастья. Испытывая радость через край, человек не контролирует себя и становится несколько неуправляемым. Происходит это из-за того, что отвечающие за "торможение" функции мозга не срабатывают. И чем больше человек радуется, тем больше он "расходуется" в этой нездоровой радости», — сообщила Наталья Наумова.