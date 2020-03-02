Быть начеку: 5 заболеваний, которые могут поджидать в салонах красоты

Несмотря на растущий уровень сервиса в сфере услуг, мы периодически слышим о случаях опасных заболеваний, подхваченных клиентами салонов красоты. В зоне риска - женщины, регулярно делающие маникюр и педикюр. По словам специалистов, они рискуют заработать гепатит B либо C. У этих вирусов высокая выживаемость, а работа с ногтями может сопровождаться порезами, повреждением кутикулы. Поэтому салонные инструменты должны быть тщательно обработаны при высокой температуре и вскрываться при вас.

Подхватить грибок в салоне вполне реально. Как правило, во время педикюра. Лечение от грибка длительное, недешевое и требует настоящей дисциплины от пациента.

Бактериальные и стафилококковые инфекции также могут поджидать клиентов салонов красоты. Бактерии могут дожидаться своего часа на инструментах, полотенцах и подушках. Опасные заболевания связаны с бактерией Staphylococcus aureus. Напомним, что стафилококк — необыкновенно живучая бактерия, которая не всегда погибает при кипячении, кварцевании, применение антисептиков и дезинфекции. Поэтому так важно соблюдать бдительность.

Специалисты не спешат утешать: даже ВИЧ можно получить во время косметологических инъекций, нанесения татуировок. Вероятность мала, но все же существует. Рекомендация только одна: выбирать проверенные салоны и не стесняться уточнять у мастеров дату и степень обработки инструментов.