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Бугорок от «вросшего волоса» на коже 29-летней женщины оказался предвестником редкого вида рака

Когда 29-летняя Мариса Страпп из американского города Милуоки впервые заметила небольшой воспалившийся бугорок в области бикини, то приняла его всего лишь за вросший волос. Каков же был ее шок, когда прыщик оказался предвестником редчайшего вида рака.

Мариса признается, что, возможно, она так бы и пустила проблему на самотек, ведь на, первый взгляд, в появившемся прыщике не было ничего необычного. Единственная причина, которая заставила ее усомниться и обратиться к дерматологу, было расположение папулы - на внутренней стороне половой губы.

Осмотрев Марису, врач не увидел повода для беспокойства, так как близлежащие ткани вокруг прыща выглядели вполне здоровыми, однако порекомендовал девушке обратиться к гинекологу.

После тщательного осмотра врач-гинеколог назначил Марисе биопсию, на получение результатов которой потребовался целый месяц. Как позже девушка рассказала изданию Metro, она испытала шок и ужас, когда, по результатом анализа, ее “прыщик” оказался меланомой вульвы второй стадии.

После получения тревожных новостей, Марису незамедлительно прооперировали, полностью удалив злокачественное новообразование. Далее девушке предстояло пройти 12 сеансов внутривенной иммунотерапии, которая стимулирует естественные защитные силы организма в борьбе с раком.

На сегодняшний день, по словам врачей, Марисе удалось излечиться от рака. Однако, каждые 4-6 месяцев ей все же необходимо являться к врачу на контрольные приемы, чтобы удостовериться, что рак не вернулся.

Меланома - это злокачественная опухоль кожи, которая маскируется под родинку. Она зарождается в меланоцитах - клетках кожи, которые вырабатывают темный пигмент меланин.

Меланома вульвы встречается чрезвычайно редко и никак не связана с негативным воздействием солнечных лучей, как другие виды этого заболевания. Меланома вульвы составляет менее двух процентов от всех случаев рака кожи у женщин. Пятилетняя выживаемость у женщин с раком вульвы - 71 процент.

Фото: Vostock-photo

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