Будущее под угрозой: руководители фирмы, которая замораживает тела для воскрешения, делят бизнес

Компания «Криорус» оказывает необычные услуги — замораживает тела людей для последующего возможного клонирования в будущем. Стоимость этой услуги очень высока — 2,6 млн, а VIP-хранение обойдется почти в 11 млн рублей. Тем не менее это дешевле, чем за границей — поэтому среди клиентов фирмы много иностранцев. Более 80 человек уже числятся среди замороженных, еще около 200 заключили договоры на заморозку после смерти. Однако сама возможность будущего оказалось под угрозой из-за конфликта руководителей — бывших супругов.

Как пишет Life, после развода они начали делить компанию.

7 сентября один из директоров компании Валерия Удалова, как сообщил ее бывший супруг, попыталась самовольно вывезти камеры с телами людей и животных с территории предприятия, которое находится в Сергиевом Посаде, и перевезти их в собственный центр в Тверской области. При этом в процессе погрузки емкости опрокидывали на бок и сливали хладагент — жидкий азот, что опасно для сохранения тел.