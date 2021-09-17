Будущее под угрозой: руководители фирмы, которая замораживает тела для воскрешения, делят бизнес
Компания «Криорус» оказывает необычные услуги — замораживает тела людей для последующего возможного клонирования в будущем. Стоимость этой услуги очень высока — 2,6 млн, а VIP-хранение обойдется почти в 11 млн рублей. Тем не менее это дешевле, чем за границей — поэтому среди клиентов фирмы много иностранцев. Более 80 человек уже числятся среди замороженных, еще около 200 заключили договоры на заморозку после смерти. Однако сама возможность будущего оказалось под угрозой из-за конфликта руководителей — бывших супругов.
Как пишет Life, после развода они начали делить компанию.
7 сентября один из директоров компании Валерия Удалова, как сообщил ее бывший супруг, попыталась самовольно вывезти камеры с телами людей и животных с территории предприятия, которое находится в Сергиевом Посаде, и перевезти их в собственный центр в Тверской области. При этом в процессе погрузки емкости опрокидывали на бок и сливали хладагент — жидкий азот, что опасно для сохранения тел.
Мужчина обвинил бывшую супругу в краже. Она в ответ заявила, что дело обстоит совсем иначе:
«Мы хотели перевезти оборудование с одной нашей территории на другую. Мой бывший муж решил отхапать себе это, написал в полицию заявление, что наша компания якобы крадет оборудование, предъявил поддельный договор о том, что это оборудование принадлежит ему».
Конфликт руководителей уже вызвал беспокойство их клиентов.
«Переживаю и очень. К конфликту отношусь принципиально отрицательно, считаю, что речь идет о таких вещах, где никаких доводов за или против быть не должно. Этот конфликт не стоит выеденного яйца, а последствия не только драматические, могут быть трагическими», — рассказал изданию один из них — мужчина заключил с компанией договор на заморозку тела своей покойной супруги.
Фото: Global Look press