Борющиеся с раком Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вышли на связь с поклонниками

В недавнем выпуске шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» 56-летний Виктор Рыбин и 47-летняя Наталья Сенчукова рассказали, что борются с тяжелой болезнью. Четыре года назад Наталья обнаружила на коже странное пятно, но врачи не увидели в нем ничего страшного и посоветовали специальную мазь. Спустя полтора года такое же пятно появилось на лице Виктора. После безуспешных попыток избавиться от него мужчина обратился к врачу. Вместе звезды сдали анализы и уехали отдыхать в Италию, где их и настигла шокирующая новость. На сегодняшний день супруги прошли 13 сеансов лучевой терапии, своевременно начатое лечение не позволило раку проникнуть вглубь организма, но о полном выздоровлении, к сожалению, говорить пока рано.
Сегодня пара опубликовала короткое видео, в котором обратилась к поклонникам.
«Такие вы классные! Здоровья Вам!!!!!», «Спасибо вам за откровенность!!! все будет хорошо...», «Вы замечательные))) здоровья Вам крепчайшего», «Берегите друг друга! Вы молодцы», «Отдыхайте в удовольствие», «Какое счастье, что вы есть друг у друга. У вас все будет хорошо. Вы очень светлые люди», «Вы созданы друг для друга....это очевидно. Здоровья вам», «Ваша семья это пример многим молодым. И в горе и радости вместе, все у вас будет просто отлично, вы добра и светлая семья. Таких как вы должно быть больше на этой земле. ЗДОРОВЬЯ ВАМ КРЕПКОГО!!!!! Всё остальное наживное. Вам бы внученьку, и тогда все невзгоды просто исчезнут. Мы вас любим и уважаем!!!», «Берегите себя, мы вас любим», — поддерживают пару поклонники.
«С днем рождения, Наталья! Долгих счастливых лет вам! Будьте здоровы! Берегите себя! И радуйтесь каждому дню))) желаю вам обоим как можно больше приятных и радостных моментов, мы вас любим», «Наталья, с днем рождения вас!!! И самое главное, вы уже здоровы, такой позитив все победит. Здоровья на долгие годы», — поздравляют они Наталью.
Фото и видео: instagram