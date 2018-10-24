Борющиеся с раком Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вышли на связь с поклонниками

«Такие вы классные! Здоровья Вам!!!!!», «Спасибо вам за откровенность!!! все будет хорошо...», «Вы замечательные))) здоровья Вам крепчайшего», «Берегите друг друга! Вы молодцы», «Отдыхайте в удовольствие», «Какое счастье, что вы есть друг у друга. У вас все будет хорошо. Вы очень светлые люди», «Вы созданы друг для друга....это очевидно. Здоровья вам», «Ваша семья это пример многим молодым. И в горе и радости вместе, все у вас будет просто отлично, вы добра и светлая семья. Таких как вы должно быть больше на этой земле. ЗДОРОВЬЯ ВАМ КРЕПКОГО!!!!! Всё остальное наживное. Вам бы внученьку, и тогда все невзгоды просто исчезнут. Мы вас любим и уважаем!!!», «Берегите себя, мы вас любим», — поддерживают пару поклонники.

«С днем рождения, Наталья! Долгих счастливых лет вам! Будьте здоровы! Берегите себя! И радуйтесь каждому дню))) желаю вам обоим как можно больше приятных и радостных моментов, мы вас любим», «Наталья, с днем рождения вас!!! И самое главное, вы уже здоровы, такой позитив все победит. Здоровья на долгие годы», — поздравляют они Наталью.

Фото и видео: instagram