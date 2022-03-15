Боремся с плохим самочувствием: какую ошибку часто допускают метеозависимые люди

Принимая препараты без видимых на то причин, метеозависимые люди пытаются контролировать свою жизнь. Между тем не всегда головная боль или изменение давления спровоцировано погодными условиями. Помимо атмосферного давления, есть другие причины недомогания, пишет «Лента.ру».

К тому же метеочувствительность на данный момент не изучена в полной мере. Многие ученые в принципе отрицают такое явление, отметил эксперт. «В пример они приводят то, что изменение давления в самолете, например, не приводит к неприятным ощущениям, болям никаким. Есть небольшое число работ, которые говорят, что артериальное давление изменяется у предрасположенных лиц в обратную сторону от атмосферного, то есть когда атмосферное растет, артериальное снижается, и наоборот», — добавил он.

Метеочувствительным людям, как и всем остальным, Ярослав Ашихмин дал стандартные рекомендации для хорошего самочувствия: правильно питаться, соблюдать водный баланс, закаляться, придерживаться правил здорового образа жизни, регулярно заниматься физическими нагрузками.

«Если есть изменение артериального давления на фоне изменения атмосферного, нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил схему лекарств, которые лучше будут работать при этом», — посоветовал специалист людям с артериальной гипертензией. При всем при этом когда давление регулярно превышает показания 135 на 85, следует обратиться за медицинской помощью.