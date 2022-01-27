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Болят и отекают руки? Александр Мясников посоветовал провериться на онкологию

Самое распространенное знание о раке, о котором говорят все врачи, — наличие ранней диагностики. Именно ранняя диагностика позволяет спасти жизнь пациенту и надеяться на лучшие результаты во время лечения. Симптомы рака бывают очевидными. К ним относятся кашель с кровяными выделениями, резкая потеря веса, боль в костях и изменение качества и цвета покрова кожи. Но есть и неочевидные, которые часто игнорируются. Об одном из таких рассказал доктор Мясников.
Болят и отекают руки? Александр Мясников посоветовал провериться на онкологию

Врач Александр Мясников раскрыл неочевидный признак, который может указывать на онкологию. Это боль в руке с возможным отеком. По словам специалиста, если нарушена двигательная функция руки, которая сопровождается болью или отеком, то на то могут быть различные причины — от бытового ушиба до кисты. Но стоит отметить, что в некоторых случаях это может быть сигналом для срочного анализа на онкологию.

Мясников рассказал про свою пациентку, которая обратилась к нему с подобными симптомами. «У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака. Мы вышли на онкологию, вовремя ее оперировали и спасли ей жизнь», — объяснил медик. Специалист советует с подобными симптомами обращаться к врачам общей практики, потому что если пойти к узконаправленным, например к травматологу, то он направит к неврологу, и так до бесконечности.

Фото: Pexels

Источник: Youtube
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