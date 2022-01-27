Болят и отекают руки? Александр Мясников посоветовал провериться на онкологию

Мясников рассказал про свою пациентку, которая обратилась к нему с подобными симптомами. «У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака. Мы вышли на онкологию, вовремя ее оперировали и спасли ей жизнь», — объяснил медик. Специалист советует с подобными симптомами обращаться к врачам общей практики, потому что если пойти к узконаправленным, например к травматологу, то он направит к неврологу, и так до бесконечности.