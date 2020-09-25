Больше 8 лет евшую только хлеб и чипсы девочку вылечили от пищевой фобии гипнозом

Женщина серьезно опасалась за здоровье дочери, которой явно не хватало питательных веществ при столь скудном рационе. По этой причине она обратилась за помощью к гипнотерапевту. Удивительно, но специалист определил, что у Марты неофобия (панический страх перед новой едой) и «вылечил» ее всего за одни двухчасовой сеанс. После визита к нему девочка сразу начала есть фрукты и овощи и даже попробовала свое первое горячее блюдо – пиццу, а за неделю в ее рационе появилось 50 новых продуктов. «Теперь мне не терпится попробовать разную еду. Я все равно буду есть тосты, но мне очень понравилось пробовать наггетсы и пасту», – сообщила сама Марта.

Фото: depositphotos

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