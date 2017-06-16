В октябре прошлого года Михаил Задорнов сообщил, что у него обнаружили опухоль головного мозга

Сначала 68-летнему сатирику сделали биопсию мозга в онкологическом отделении клиники «Шарите» в Берлине, а после он уехал в Юрмалу. Там Михаил прошел курс химиотерапии и восстановительные процедуры. Несмотря на такое интенсивное лечение, Задорнову, к сожалению, лучше не стало.

Как сообщил порталу Eg.RU источник из близкого окружения артиста, врачи только разводят руками. «Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах». Кроме того, друг Михаила заявил, что Задорнов решил полностью отказаться от лечения, и посвятить все свое время родным и близким на даче в Прибалтике.

Фото: globallookpress.com