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Больная раком девушка вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы

Смертельно больная жительница Великобритании Джорджия МакКарти умерла от рака молочной железы через месяц после свадьбы, пишет Daily Star.

Девушка из города Ливерпуль начала встречаться со своим будущим супругом Айзеком, когда им обоим было по 16 лет. В апреле 2020 года у британки диагностировали рак молочной железы с тройным негативным фенотипом. Сразу после этого девушка заморозила 15 эмбрионов, чтобы в будущем вместе с любимым завести детей. Девушке прописали химиотерапию, и лечение оказалось довольно успешным.

В день, когда девушке исполнилось 25 лет, 11 октября 2020 года, Джорджия и Айзек поженились. В эти счастливые мгновения пара не подозревала о тяжести болезни британки и строила планы на будущее.

Однако счастье омрачило известие, которое молодая семья получила всего через две недели после свадьбы, 27 октября. Тогда Джорджия перенесла приступ и была госпитализирована с подозрением на менингит. 3 ноября стало известно, что рак распространился в мозг пациентки, из-за чего ее перевели в онкологический центр.

«Джорджии оставалось от трех до четырех месяцев», — уточнил вдовец. Позже пару перевезли в неврологическую больницу Уолтон-центр, где пациентке сделали операцию и провели химиотерапию пораженного участка мозга. 11 ноября девушка умерла во сне, держа мужа за руку.

«Она научила и меня быть вдумчивым. Она подбадривала меня. Я бы не делал то, что делаю сейчас — работаю на работе мечты, потому что без нее у меня было бы недостаточно уверенности в себе», — подчеркнул Айзек.

Фото: pixabay.com

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