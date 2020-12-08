Больная раком девушка вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы

Однако счастье омрачило известие, которое молодая семья получила всего через две недели после свадьбы, 27 октября. Тогда Джорджия перенесла приступ и была госпитализирована с подозрением на менингит. 3 ноября стало известно, что рак распространился в мозг пациентки, из-за чего ее перевели в онкологический центр.

«Джорджии оставалось от трех до четырех месяцев», — уточнил вдовец. Позже пару перевезли в неврологическую больницу Уолтон-центр, где пациентке сделали операцию и провели химиотерапию пораженного участка мозга. 11 ноября девушка умерла во сне, держа мужа за руку.

«Она научила и меня быть вдумчивым. Она подбадривала меня. Я бы не делал то, что делаю сейчас — работаю на работе мечты, потому что без нее у меня было бы недостаточно уверенности в себе», — подчеркнул Айзек.