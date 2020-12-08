Больная раком девушка вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы
Девушка из города Ливерпуль начала встречаться со своим будущим супругом Айзеком, когда им обоим было по 16 лет. В апреле 2020 года у британки диагностировали рак молочной железы с тройным негативным фенотипом. Сразу после этого девушка заморозила 15 эмбрионов, чтобы в будущем вместе с любимым завести детей. Девушке прописали химиотерапию, и лечение оказалось довольно успешным.
Heartbreak as newlywed wife, 25, dies holding husband's hand weeks after wedding https://t.co/mAivnC87bS pic.twitter.com/78PvWAE1ns— Daily Star (@dailystar) December 6, 2020
В день, когда девушке исполнилось 25 лет, 11 октября 2020 года, Джорджия и Айзек поженились. В эти счастливые мгновения пара не подозревала о тяжести болезни британки и строила планы на будущее.
Однако счастье омрачило известие, которое молодая семья получила всего через две недели после свадьбы, 27 октября. Тогда Джорджия перенесла приступ и была госпитализирована с подозрением на менингит. 3 ноября стало известно, что рак распространился в мозг пациентки, из-за чего ее перевели в онкологический центр.
«Джорджии оставалось от трех до четырех месяцев», — уточнил вдовец. Позже пару перевезли в неврологическую больницу Уолтон-центр, где пациентке сделали операцию и провели химиотерапию пораженного участка мозга. 11 ноября девушка умерла во сне, держа мужа за руку.
«Она научила и меня быть вдумчивым. Она подбадривала меня. Я бы не делал то, что делаю сейчас — работаю на работе мечты, потому что без нее у меня было бы недостаточно уверенности в себе», — подчеркнул Айзек.
Фото: pixabay.com
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