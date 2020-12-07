Больная раком девочка с 20-процентным шансом на выживание «воскресла из мертвых»

Рона объяснила, что Фиби, которой сейчас 14 лет, потребовалось более 60 переливаний крови и трансплантация стволовых клеток. Опухоль была удалена во время девятичасовой операции, девочка прошла 80 дней химиотерапии и 14 сеансов лучевого лечения.

Теперь Фиби похожа на любую здоровую девочку своего возраста. «Это чудо, что она все еще здесь. Были времена, когда мы думали, что потеряем ее. Но она просто потрясающая», — добавила мать. Вылечившись от рака, Фиби сбрила свои длинные светлые волосы, чтобы пожертвовать их для детей, борющихся с онкологией.