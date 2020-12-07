Больная раком девочка с 20-процентным шансом на выживание «воскресла из мертвых»
Как рассказали родители ребенка Рона и Крис из Абриахана, который находится недалеко от озера Лох-Несс, опухоль обернулась вокруг аорты дочери, болезнь распространилась на 95% ее костей, у Фиби дважды случилась остановка сердца. Врачи прогнозировали, что девочка не доживет до семи лет.
December 7, 2020
Медики диагностировали у юной пациентки нейробластому четвертой стадии, когда ей было всего два года. Рак развился в левом надпочечнике и распространился на лимфатические узлы, костный мозг и 95% костей. Были опасения, что у нее могут быть проблемы с сердцем, подвижностью и почками, а также потеря слуха.
Рона объяснила, что Фиби, которой сейчас 14 лет, потребовалось более 60 переливаний крови и трансплантация стволовых клеток. Опухоль была удалена во время девятичасовой операции, девочка прошла 80 дней химиотерапии и 14 сеансов лучевого лечения.
Теперь Фиби похожа на любую здоровую девочку своего возраста. «Это чудо, что она все еще здесь. Были времена, когда мы думали, что потеряем ее. Но она просто потрясающая», — добавила мать. Вылечившись от рака, Фиби сбрила свои длинные светлые волосы, чтобы пожертвовать их для детей, борющихся с онкологией.
Фото: pixabay.com
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