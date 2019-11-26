Больная раком 27-летняя женщина прервала беременность, чтобы победить болезнь

Первые тревожные звоночки Бриони стала замечать 5 лет назад, когда ей было всего 22 года. Все началось c легкого головокружения, которое впоследствие усугубилось, и девушка стала довольно часто терять сознание. После четырех лет хождения по различным специалистам, никто так и не смог назвать ей причину обмороков. Ни компьютерная , ни магнитно-резонансная томографии мозга не выявили никаких аномалий. Некоторые врачи предполагали, что головокружение могло быть связано с вегетарианской диетой, приведшей девушку к анемии. Анализ крови выявил у Бриони критически низкий уровень гемоглобина, в результате чего девушке понадобилось 14 переливаний крови и 11 вливаний препаратов железа. Со временем к головокружению присоединились сильнейшие боли в области живота и вкрапления крови в стуле.

В прошлом году Бриони снова забеременела. После очередного обморока и анальных кровотечений врач назначил женщине эндоскопию, которая выявила опухоль в ее желудочно-кишечном тракте. На снимках, по словам врачей, новообразование выглядело злокачественным. Чтобы подтвердить диагноз требовалась биопсия, проведение которой было под вопросом из-за интересного положения Бриони. Врачи рекомендовали женщине прервать беременность , чтобы безопасно провести биопсию, после чего, в случае необходимости, незамедлительно начать лечение.

Однако последнее слово оставалось за Бриони. На тот момент у женщины уже было двое детей, дочь Саммер и сын Арчи. Чтобы не оставить детей сиротами, в случае подтверждения диагноза, Бриони решилась на крайние меры и прервала беременность.

Врачи удалили из двенадцатиперстной кишки Бриони 4-сантиметровую опухоль, которая по результатом биопсии оказалась редким видом рака поджелудочной железы. Как выяснилось, Бриони является одной из всего лишь трех человек в Великобритании, страдающих данным видом рака.

Как позже объяснили врачи, в опухоли образовался кровоточащий абсцесс, который объяснял причину анемии женщины и потребность в переливании крови. Чтобы спасти Бриони, врачам пришлось удалить ей часть желудка, поджелудочной железы и желчных протоков, а также желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку. Операция, которая длилась больше восьми часов, прошла успешно, и по утверждению врачей, рак отступил. Однако каждые три месяца женщине все же приходится проходить контрольные сканирования, чтобы убедиться в отсутствии рецидива.

По данным благотворительной организации Pancreatic Cancer Action, с которой сегодня тесно сотрудничает Бриони, среди людей в возрасте от 25 до 29 лет рак поджелудочной железы встречается крайне редко, лишь 0,13% случаев.