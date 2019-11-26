passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Больная раком 27-летняя женщина прервала беременность, чтобы победить болезнь

27-летняя Бриони Мальтмэн была нас седьмом небе от счастья , когда узнала, что снова беременна. Однако радостное событие было омрачено страшной новостью. У будущей мамы диагностировали редкий вид рака поджелудочной железы, поставив ее перед непростым выбором: прервать беременность или умереть. В рамках месяца осведомленности о раке поджелудочной железы Бриони поделилась своей историей страха, отчаяния и больших надежд.

Первые тревожные звоночки Бриони стала замечать 5 лет назад, когда ей было всего 22 года. Все началось c легкого головокружения, которое впоследствие усугубилось, и девушка стала довольно часто терять сознание. После четырех лет хождения по различным специалистам, никто так и не смог назвать ей причину обмороков. Ни компьютерная , ни магнитно-резонансная томографии мозга не выявили никаких аномалий. Некоторые врачи предполагали, что головокружение могло быть связано с вегетарианской диетой, приведшей девушку к анемии. Анализ крови выявил у Бриони критически низкий уровень гемоглобина, в результате чего девушке понадобилось 14 переливаний крови и 11 вливаний препаратов железа. Со временем к головокружению присоединились сильнейшие боли в области живота и вкрапления крови в стуле.

В прошлом году Бриони снова забеременела. После очередного обморока и анальных кровотечений врач назначил женщине эндоскопию, которая выявила опухоль в ее желудочно-кишечном тракте. На снимках, по словам врачей, новообразование выглядело злокачественным. Чтобы подтвердить диагноз требовалась биопсия, проведение которой было под вопросом из-за интересного положения Бриони. Врачи рекомендовали женщине прервать беременность , чтобы безопасно провести биопсию, после чего, в случае необходимости, незамедлительно начать лечение.

Однако последнее слово оставалось за Бриони. На тот момент у женщины уже было двое детей, дочь Саммер и сын Арчи. Чтобы не оставить детей сиротами, в случае подтверждения диагноза, Бриони решилась на крайние меры и прервала беременность.

Врачи удалили из двенадцатиперстной кишки Бриони 4-сантиметровую опухоль, которая по результатом биопсии оказалась редким видом рака поджелудочной железы. Как выяснилось, Бриони является одной из всего лишь трех человек в Великобритании, страдающих данным видом рака.

Как позже объяснили врачи, в опухоли образовался кровоточащий абсцесс, который объяснял причину анемии женщины и потребность в переливании крови. Чтобы спасти Бриони, врачам пришлось удалить ей часть желудка, поджелудочной железы и желчных протоков, а также желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку. Операция, которая длилась больше восьми часов, прошла успешно, и по утверждению врачей, рак отступил. Однако каждые три месяца женщине все же приходится проходить контрольные сканирования, чтобы убедиться в отсутствии рецидива.

По данным благотворительной организации Pancreatic Cancer Action, с которой сегодня тесно сотрудничает Бриони, среди людей в возрасте от 25 до 29 лет рак поджелудочной железы встречается крайне редко, лишь 0,13% случаев.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!