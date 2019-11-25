Больная раком 21-летняя девушка с ампутированной рукой вышла замуж, зная, что ей осталось жить меньше года

Однако всего через несколько месяцев романтических отношений пару настигли печальные новости. Шеннон была госпитализирована с почечной инфекцией. Во время пребывания в больнице компьютерная томография показала, что легкие девушки были наполнены кровью. Это было вызвано тремя опухолями в ее легких. Рак вернулся и на это раз уже был неизлечим.

«Я была в шоке, когда врачи сказали, что мне остался всего год. Я думала, что у меня больше времени», - призналась Шеннон в интервью Daily Mail.

Страшный диагноз только сблизил Шеннон и Эшли. Через месяц после печального известия Эшли преподнес девушке помолвочное кольцо. «Чем больше я узнавал ее, тем сильнее влюблялся, -говорит Эшли. Я понял, что хочу жениться на ней уже во время нашей первой встречи».

В конце октября, спустя 10 месяцев с момента начала отношений, пара связала себя узами брака. На свадебной церемонии Шеннон и Эшли присутствовало 100 человек гостей.

Сегодня, чтобы выиграть побольше времени с молодым мужем, Шеннон вновь проходит сеансы химиотерапии.

И хотя Эшли очень сложно свыкнуться с мыслью, что совсем скоро Шеннон не станет, пара старается концентрироваться только на хорошем и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе.