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Больная раком 21-летняя девушка с ампутированной рукой вышла замуж, зная, что ей осталось жить меньше года

Супруги из Великобритании, Шеннон и Эшли Линч, пытаются извлечь максимум из отведенного им судьбой времени в качестве мужа и жены. Последние шесть лет Шеннон отчаянно борется с раком. На сегодняшний день врачи дают девушке не больше года.

Шеннон было всего 15 лет, когда у нее диагностировали синовиальную саркому - редкий вид рака, поражающий мягкие ткани. Девушка обнаружила небольшое уплотнение в правом локте, которое доктор принял за бурсит локтевого сустава. Однако после того, как уплотнение выросло в болезненную на ощупь опухоль, Шеннон направили на ультразвук, анализ крови и биопсию, результаты которых оказались удручающими - саркома третьей степени. Шеннон предстояла операция по удалению опухоли, перед которой девушка мужественно выдержала химиотерапию и облучение, после чего каждые три месяца она посещала онколога, чтобы убедиться, что рак отступил. К сожалению, через 3 года на одном из таких приемов Шеннон узнала, что рак вернулся. И, чтобы не допустить его дальнейшее распространение по организму, докторам пришлось ампутировать Шеннон руку.

Через полтора года после ампутации брат Шеннон познакомил ее со своим 18-летним другом Эшли. И уже через месяц Шеннон и Эшли стали официально встречаться. По словам Шеннон, это была любовь с первого взгляда, как для нее, так и для Эшли.

Однако всего через несколько месяцев романтических отношений пару настигли печальные новости. Шеннон была госпитализирована с почечной инфекцией. Во время пребывания в больнице компьютерная томография показала, что легкие девушки были наполнены кровью. Это было вызвано тремя опухолями в ее легких. Рак вернулся и на это раз уже был неизлечим.
«Я была в шоке, когда врачи сказали, что мне остался всего год. Я думала, что у меня больше времени», - призналась Шеннон в интервью Daily Mail.

Страшный диагноз только сблизил Шеннон и Эшли. Через месяц после печального известия Эшли преподнес девушке помолвочное кольцо. «Чем больше я узнавал ее, тем сильнее влюблялся, -говорит Эшли. Я понял, что хочу жениться на ней уже во время нашей первой встречи».

В конце октября, спустя 10 месяцев с момента начала отношений, пара связала себя узами брака. На свадебной церемонии Шеннон и Эшли присутствовало 100 человек гостей.
Сегодня, чтобы выиграть побольше времени с молодым мужем, Шеннон вновь проходит сеансы химиотерапии.

И хотя Эшли очень сложно свыкнуться с мыслью, что совсем скоро Шеннон не станет, пара старается концентрироваться только на хорошем и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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