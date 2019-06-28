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Непрекращающиеся боли в животе женщины оказались симптомом рака молочной железы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Холли Драйнан

Фото: Instagram
Врачи полгода не могли поставить диагноз 27-летней Холли Драйнан, которая постоянно жаловалась на сильные боли в животе.

Как говорится, случайности происходят не случайно — это на своем примере может доказать 27-летняя парикмахерша Холли Драйнан из Челмсфорда. Она почти полгода мучилась от постоянных болей в животе, но врачи ничего полезного сказать ей не могли, делая предположения, что это могло быть из-за критических дней или неправильной диеты. Словом, они настаивали, что беспокоится не из-за чего — все пройдет при грамотно подобранным лечением. Однако ситуация не изменилась.

«Я чувствовала, что что-то не так. Однажды мне пришлось даже вызвать скорую помощь, так как боль была настолько сильной, что я не могла ничего поделать. Но тогда мне сказали, что это должно быть менструальные боли. Я была в отчаянии, поскольку прошло пять месяцев, боли не проходили и точных диагнозов не было. Мне казалось, что я никогда не узнаю правду», — рассказала Холли британскому изданию Daily Mail.

От отчаяния она стала переходить на масла и кремы, якобы снимающие боли — во время втирания Драйнан случайно почувствовала огромное уплотнение на левой груди и решила, что нужно срочно пройти обследование.

В 2005 году она уже поборола рак мозга и вот теперь выяснилось, что ей придется бороться еще и с раком молочной железы. Боли в животе возникли из-за того, что заболевание распространилось на печень.

Как только девушка начала лечение и химиотерапию, дискомфорт прошел. Ей удалили пять лимфатических узлов и восстановили грудь, используя ее собственный жир.

«Моя правая грудь, скорее всего, будет удалена в будущем, так как существует вероятность на 80% столкнуться с этим заболеванием снова. Последние девять месяцев были для меня эмоциональными американскими горками, но мне нужно было быть сильной ради моей маленькой дочери», — призналась Холли.

Она одна воспитывает девочку и, по ее словам, именно это позволяет ей не опускать руки и продолжать бороться за свое здоровье каждый день.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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