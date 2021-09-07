Боли в животе: в каких случаях нельзя игнорировать и «заглушать» таблетками

Боли в животе, сопровождаемые кровью в стуле, могут указывать на язву желудка, гастроэнтерит, язвенный колит и даже колоректальный рак. Причинами острой боли специалисты считают камни в почках, аппендицит, прободную язву, внематочная беременность у женщин, непроходимость кишечника.

Беспокойство в животе параллельно с общим плохим самочувствием, вроде тошноты, диареи возможно в случаях желудочной инфекции, раздраженного кишечника, проблем с желчным пузырем или связано с аппендицитом. Кроме того, признаком рака, панкреатита, болезни Крона или колита может быть резкая потеря веса совместно с болевыми ощущениями.

В свою очередь озноб и рост температуры указывает на воспалительный процесс, который возможно указывают на следующие заболевания: аппендицит, пищевое отравление, инфекцию желчного пузыря или органов малого таза у женщин и дивертикулит.

При обнаружении перечисленных состояний необходимо обратиться ко врачу и пройти обследование, чтобы исключить развитие серьезных патологий или начать своевременное лечение. Между тем существует ряд симптомов, которые требуют скорой помощи даже при отсутствии боли в животе, к ним относятся: ректальное кровотечение при опорожнении кишечника, непреднамеренное похудение, черные и смолистые фекалии, неспособность выпустить газы, стойкое и не проходящее вздутие живота, постоянная рвота.