passion.ru

Боли в желудке и друге признаки рака, которые легко принять за гастрит

Гастрит считается одним из самых распространенных заболеваний желудка, причем для людей с данным диагнозом увеличивается вероятность развития патологии в более серьезные и угрожающие жизни болезни. Появление определенных симптомов может говорить об онкологии, об этом рассказала профессор и врач-онколог Ольга Желудкова. По ее словам, необычные недомогания и появление новых жалоб считаются поводом обращения к врачу.
Боли в желудке и друге признаки рака, которые легко принять за гастрит

«Чисто по клиническим симптомам отличить рак иногда очень сложно, практически невозможно. Поэтому, если возникают какие-то дополнительные жалобы, например, человек худеет, появляются рвота, боли не только в животе, есть нарушение стула, необходимо провести обследование — гастроскопию. При рвоте мы еще назначаем МРТ и другие исследования», — сказала онколог в беседе с «Вечерней Москвой».

Необходимость регулярных обследований подчеркнул и врач-терапевт Александр Барвинский, поскольку он считает, что любое хроническое воспаление способно перерасти в рак. По его мнению, человек обычно не обращает должного внимания на периодические боли при диагностированном гастрите, такое поведение может привести к онкологии. «В любом случае, если есть проблемы с желудком, нужно делать гастроскопию раз в год или в полгода. Нужно вовремя проходить лечение. Сейчас язвы и гастриты успешно лечатся. Конечно, такая диагностика позволяет либо вовремя начать лечение, не допустить наступления рака или выявить его на такой ранней стадии, что его лечение не составит особых проблем», — сообщил Барвинский.

Фото: freepik.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!