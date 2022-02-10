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Боли в спине, усталость и другие симптомы рака почек

Во время онкологии шансы на выздоровление во многом зависят от того, на какой стадии была обнаружена болезнь. Например, при раке почек в запущенных случаях, коих насчитывается почти 50%, вероятность на успех ничтожно мала и практически приравнивается к нулю.
Боли в спине, усталость и другие симптомы рака почек

Порядка 42% опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии к моменту выявления, сообщает The Sun.

Для победы над болезнью важно обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии развития. В связи с этим эксперты перечислили 12 симптомов рака почек. Причем в 75% случаев заболеваний появляется хотя бы один из них.

В таком случае появляются следующие признаки:

  • постоянная боль в пояснице или в боку, ниже ребер,
  • припухлость на боку (хотя рак почки часто слишком мал, чтобы определять его на ощупь),
  • кровь в моче,
  • хроническая усталость,
  • потеря аппетита и веса,
  • высокое кровяное давление,
  • высокая температура,
  • ночная потливость,
  • воспаление лимфоузлов на шее,
  • боль в костях,
  • кровь при кашле,
  • отек яичек у мужчин.

Определить точные причины возникновения рака почек на данный момент не получилось. Но такие факторы, как ожирение, вредные привычки, гипертония, семейный анамнез и прочее, увеличивают риск развития заболевания.

Фото: freepik.com

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