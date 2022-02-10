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Боли в спине, усталость и другие симптомы рака почек

Во время онкологии шансы на выздоровление во многом зависят от того, на какой стадии была обнаружена болезнь. Например, при раке почек в запущенных случаях, коих насчитывается почти 50%, вероятность на успех ничтожно мала и практически приравнивается к нулю.