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Боли в спине, усталость и другие симптомы рака почек
Во время онкологии шансы на выздоровление во многом зависят от того, на какой стадии была обнаружена болезнь. Например, при раке почек в запущенных случаях, коих насчитывается почти 50%, вероятность на успех ничтожно мала и практически приравнивается к нулю.
Порядка 42% опухолей уже достигают третьей или четвертой стадии к моменту выявления, сообщает The Sun.
Для победы над болезнью важно обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии развития. В связи с этим эксперты перечислили 12 симптомов рака почек. Причем в 75% случаев заболеваний появляется хотя бы один из них.
В таком случае появляются следующие признаки:
- постоянная боль в пояснице или в боку, ниже ребер,
- припухлость на боку (хотя рак почки часто слишком мал, чтобы определять его на ощупь),
- кровь в моче,
- хроническая усталость,
- потеря аппетита и веса,
- высокое кровяное давление,
- высокая температура,
- ночная потливость,
- воспаление лимфоузлов на шее,
- боль в костях,
- кровь при кашле,
- отек яичек у мужчин.
Определить точные причины возникновения рака почек на данный момент не получилось. Но такие факторы, как ожирение, вредные привычки, гипертония, семейный анамнез и прочее, увеличивают риск развития заболевания.
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