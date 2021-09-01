Боли при интимной близости: из-за чего может появиться дискомфорт

Воздержание потребуется и при подозрении на заболевания, передающиеся половым путем. Следующей причиной болезненных ощущений могут быть кисты, особенно если они располагаются в матке.

Кроме того, влияет на качество интимной жизни и менопауза, тогда нередко понижается либидо. Следствием прекращения репродуктивной функции у женщин может считаться сухость влагалища, которая тоже ухудшает ощущения, но менопауза не единственный виновник данного нарушения.

В результате психологических проблем также можно столкнуться с рядом сексуальных проблем: от сухости влагалища до невозможности расслабиться. Заключительной причиной специалисты назвали последствия родов, когда организму женщины требуется восстановиться, но чересчур долгое воздержание может спровоцировать появления болей.