Боль в ушах: 6 опасных заболеваний, которые могут быть ее причиной

Эксперты из Университетского колледжа Лондона недавно обнаружили, что измерение уровня глюкозы в ушной сере может быть истинной причиной того, что появилось заболевание диабетом 2 типа, которым страдают более четырех миллионов человек в мире.

Если ваш терапевт начинает проверять ваши уши, когда вы говорите, что беспокоитесь о своем сердце, не поддавайтесь соблазну сменить врача. Бесчисленные исследования показали, что диагональная складка на мочке уха — от входа в ушной канал до нижней части мочки — является ранним признаком сердечной недостаточности. Считается, что крошечные кровеносные сосуды в ухе, как правило, сжимаются и засыхают, поскольку их блокирует болезнь.

Иногда боль в ухе часто не имеет ничего общего с ухом. Это может быть связано с проблемами, возникающими вокруг зубов или челюсти, такими как абсцесс десен или скрежетание зубами в ночное время. По данным NHS, наиболее распространенной причиной боли является проблема с височно-нижнечелюстным суставом, где нижняя челюсть соединяется с черепом.

Жжение в ушах может сигнализировать о мигрени. В редких случаях у людей, страдающих мигренью, могут появиться жгучие красные уши еще до начала полного приступа. Состояние, называемое синдромом красного уха, встречается редко, но когда случается, может продлиться от нескольких секунд до нескольких часов.

Маленькие ушки предупреждают о проблемах с почками. Аккуратные ушки часто считаются более привлекательными, чем большего размера, но они также могут означать повышенный риск проблем со здоровьем в нижней части тела. Исследования показывают, что те из нас, у кого маленькие ушные раковины более склонны к заболеванию почек в зрелом возрасте. И важен не только их размер, но и их расположение. Низко посаженные уши, расположенные ниже уровня глаз, также могут указывать на проблемы с почками.

А периодическая глухота с одной стороны может быть «звоночком» к проверке на опухоль. Это незлокачественное образование при расширении давит на слуховой нерв, идущих в мозг. Также это может вызвать головокружение, опущение лица набок и звон в ушах.