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Мужчина пережил токсикоз и прочие «сюрпризы» беременности за свою возлюбленную

Парень также первым почувствовал, что его девушка беременна.

23-летняя Джорджия не устает восхищаться своим бойфрендом, отцом ее дочерей Аароном. Молодая мама и сама не знает, как так вышло, но уверяет, что ее возлюбленный пережил токсикоз вместо нее. То есть во время беременности именно молодого человека тошнило по утрам, он мучился от бессонницы и изжоги. Будто усилием воли взяв на себя побочные эффекты беременности, которые переживают женщины.

У психологов нашлось тому объяснение, пишет The Sun. Аарон, работающий садовником, испытал синдром кувады, называемой еще симпатической беременностью. Когда партнер переживает симптомы беременности второй половины, включающие в себя незначительное увеличение веса, изменение уровня гормонов, утренние недомогания и нарушения сна. Многие исследователи полагают, что это состояние имеет психосоматическую природу. И, конечно, встречается редко.

Джорджии в этом смысле повезло: она не столкнулась с токсикозом. Зато признает, что ее связь с Аароном стала еще крепче.

«Я поняла, какой он чуткий и внимательный, как готов разделить со мной все страдания. И это несмотря на его возраст - 24 года. Сам Аарон с удивлением отмечал у себя симптомы беременной женщины - мы оба смеялись над этим, с чувством юмора у нас все в порядке».

К счастью, все прекратилось, как только Джорджия родила дочь. Для пары это второй ребенок. У малышки Элеоноры появилась младшая сестра Эмми.

К слову, именно Аарон первым почувствовал, что Джорджия беременна. Предчувствие не подвело мужчину: тест подтвердил, что девушка ждет ребенка.

Фото: Pexels.com

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