Блокировка проездных и ужесточение ограничений: актуальные новости о COVID-19 в России

Кроме того, министерство здравоохранения призвало граждан всех возрастов по возможности провести выходные дома, а не в общественных местах. «В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов журналистам.

Тем же, кто все же выберется в город, чиновники и врачи напомнили о важности соблюдения мер эпидемиологической безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами. По их словам, в случае если граждане продолжат безответственно относиться к этим рекомендациям, могут быть введены более жесткие ограничения, включая пропускной режим и самоизоляцию, так как «цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны».

По состоянию на 9 октября 2020 года, в России зафиксировано 12 126 новых случаев заражения, из них на Москву пришлись 3701. Таким образом, с начала пандемии в стране заболело 1 272 238 человек.

Фото: depositphotos

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