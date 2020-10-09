Блокировка проездных и ужесточение ограничений: актуальные новости о COVID-19 в России
Как сообщает «Москва 24», с 9 октября школьникам и пенсионерам заблокированы социальные карты, по которым им был гарантирован льготный и бесплатный проезд в наземном и подземном транспорте. Срок ограничений продлится до 28 октября, при этом ранее внесенные на проездные денежные средства не сгорят, а будут перенесены на более поздний срок. Данная мера предпринята, чтобы данные категории граждан оставались дома и не покидали пределы своего района. Стоит отметить, что многие из пенсионеров и школьников не восприняли слова властей всерьез и попытались воспользоваться своими проездными документами.
«Сегодня по состоянию на 6:30 утра в метро 4 682 пассажира – старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьники – около 12 417 раз попытались пройти в метро», – говорится в сообщении Дептранса.
Кроме того, министерство здравоохранения призвало граждан всех возрастов по возможности провести выходные дома, а не в общественных местах. «В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов журналистам.
Тем же, кто все же выберется в город, чиновники и врачи напомнили о важности соблюдения мер эпидемиологической безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами. По их словам, в случае если граждане продолжат безответственно относиться к этим рекомендациям, могут быть введены более жесткие ограничения, включая пропускной режим и самоизоляцию, так как «цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны».
По состоянию на 9 октября 2020 года, в России зафиксировано 12 126 новых случаев заражения, из них на Москву пришлись 3701. Таким образом, с начала пандемии в стране заболело 1 272 238 человек.
Фото: depositphotos
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