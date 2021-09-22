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Блогеру «Руки-базуки» предрекли смерть, если ему не удалят вазелин из бицепсов
25-летний Кирилл Терешин стал известен после того, как получил внушительную мускулатуру необычным путем: самостоятельно ввел в свои мышцы вазелин. В недавно опубликованном в Сети ролике молодой человек, которого сравнивают с мультяшным персонажем моряком Попаем, оказался в больнице и признался, что ему скоро предстоит очень сложная и тяжелая третья операция.
В процессе ожидаемой операции врачи должны удалить затвердевший вазелин, который молодой человек ввел в левый бицепс. «Я раздул руки, когда мне было 20 лет, из-за собственной глупости и не думал о последствиях», — передали слова Терешина в Daily Star.
Сообщается, что его инъекции из дешевого вазелина в очередной раз привели к высокой температуре, сильной боли и слабости. По словам блогера «Руки-базуки», ему повезло, что нашлись врачи, которые решили помочь.
Среди комментариев посыпались советы, вроде: «Отложите деньги на бионический протез. Это не закончится хорошо», «Ты сам себе создал проблемы, Кирилл, мне тебя жаль» и «Ты мог бы вести спокойную и здоровую жизнь, глупый».
Фото: freepik.com