Блогеру «Руки-базуки» предрекли смерть, если ему не удалят вазелин из бицепсов

В процессе ожидаемой операции врачи должны удалить затвердевший вазелин, который молодой человек ввел в левый бицепс. «Я раздул руки, когда мне было 20 лет, из-за собственной глупости и не думал о последствиях», — передали слова Терешина в Daily Star.

Сообщается, что его инъекции из дешевого вазелина в очередной раз привели к высокой температуре, сильной боли и слабости. По словам блогера «Руки-базуки», ему повезло, что нашлись врачи, которые решили помочь.

Среди комментариев посыпались советы, вроде: «Отложите деньги на бионический протез. Это не закончится хорошо», «Ты сам себе создал проблемы, Кирилл, мне тебя жаль» и «Ты мог бы вести спокойную и здоровую жизнь, глупый».