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Близкие молятся за здоровье Владимира Преснякова-старшего

Леонид Агутин рассказал о здоровье друга.

72-летний Владимир Пресняков-старший перенес инфаркт. Это подтвердила Анна Исаева, пресс-секретарь его сына, а близкие музыканта рассказали о его состоянии.

«Он действительно лежит в больнице под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку», — передает канал «360» слова Натальи Подольской.

Приступ случился неделю назад, но члены семьи скрывали это от общественности. В тот момент супруга Преснякова-старшего находилась в Израиле. Сейчас она и близкие музыканта поддерживают его.

«Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома», — сказал Леонид Агутин в разговоре с корреспондентом «РИА Новости».

«Врачи очень помогли. Мы очень им благодарны. Надеемся, что все обойдется. Про выписку мы не знаем, он пока лечится, но сейчас мы все успокоились», — говорит пресс-секретарь.

Желаем здоровья любимому артисту!

Фото: globallookpress

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