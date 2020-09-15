Благодаря случайному фото у маленькой девочки вовремя обнаружили рак сетчатки

После этого мать двоих детей взяла в руки телефон, чтобы сделать фото – для подтверждения, что она не ошиблась и это действительно иногда происходит, а заодно запечатлеть искреннюю улыбку девочки. Однако Виктория была шокирована, когда увидела на снимке над левым зрачком 5-летней Нэнси характерное белое пятно, так как знала, что это может быть признаком рака. «Это случайное фото на телефон дало мне возможность показать врачам, о чем я говорю, и это, вероятно, спасло моей дочке жизнь», – поясняет она.

Стараясь не паниковать, британка сначала попыталась выяснить, насколько хорошо видит ее ребенок, и простой тест показал, что зрение в левом глазу практически отсутствует. Тогда она срочно отправилась с Нэнси в отделение неотложной помощи, где анализы подтвердили все опасения матери – у девочки была разновидность рака сетчатки ретинобластома. Всего 7 дней спустя медики прооперировали малышку и удалили ей левый глаз, чтобы предотвратить распространение онкологии. Затем ей было назначено несколько видов химиотерапии, чтобы предотвратить возможность распространения рака. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но каждые 3 месяца ей необходимо посещать врача для медицинского осмотра. Скоро должен быть готов ее искусственный глаз.

Фото: pixabay

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