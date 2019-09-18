passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

31-летней женщине с удаленными яичниками удалось избежать менопаузы

В попытке вылечить эндометриоз, англичанке Эмилин Уилсон пришлось удалить оба яичника. Однако благодаря высокотехнологичным методам хирургии, трансплантации и репродуктивной медицины, ей чудом удалось повернуть менопаузу вспять.

Из-за нестерпимой боли и дискомфорта, причиняемыми эндометриозом, в 31 год Эмилин решилась на удаление яичников. Однако при всех своих плюсах, у операции был один, но очень существенный минус - неминуемое наступление ранней менопаузы, со всеми сопровождающими ее симптомами.

Каким же было удивление Эмилин, когда доктор рассказал ей новейшем операционном методе, который помогает не только избавить от болезненных симптомов, но и восстановить ежемесячный цикл.

Для этого с вырезанных яичником собирают графты здоровых тканей, которые в дальнейшем трансплантируют на боковые стороны таза. Это помогает “обхитрить” тело и заставить его вырабатывать гормон, замедляющий наступление менопаузы.

Несмотря на мучающие ее сомнения, Эмилин все же решилась на операцию и не прогадала. Хотя поначалу она все же начала испытывать такие симптомы менопаузы, как приливы и мигрень. Однако в этом, по мнению врачей, не было ничего неожиданного. Ведь пересаживаемым тканям необходимо около трех месяцев, чтобы прижиться и перезапустить гормональные процессы в организме.

На сегодняшний день после операции прошло чуть менее года. От симптомов менопаузы не осталось и следа. Зато сейчас женщина может похвастать регулярным менструальным циклом. Несмотря на то, что она больше не сможет иметь детей, Эмилин считает операцию лучшим, что с ней могло произойти.

Эта операция, проводимая докторами Women and Children’s Hospital в Бирмингеме, стала настоящим прорывом в области женского здоровья. Уже сегодня у женщин есть возможность заморозить ткани своих яичников, чтобы через годы, в случае необходимости, трансплантировать их обратно, тем самым сохранив свою репродуктивную функцию и отложив наступление менопаузы.