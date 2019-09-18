31-летней женщине с удаленными яичниками удалось избежать менопаузы

Из-за нестерпимой боли и дискомфорта, причиняемыми эндометриозом, в 31 год Эмилин решилась на удаление яичников. Однако при всех своих плюсах, у операции был один, но очень существенный минус - неминуемое наступление ранней менопаузы, со всеми сопровождающими ее симптомами.

Каким же было удивление Эмилин, когда доктор рассказал ей новейшем операционном методе, который помогает не только избавить от болезненных симптомов, но и восстановить ежемесячный цикл.

Для этого с вырезанных яичником собирают графты здоровых тканей, которые в дальнейшем трансплантируют на боковые стороны таза. Это помогает “обхитрить” тело и заставить его вырабатывать гормон, замедляющий наступление менопаузы.

Несмотря на мучающие ее сомнения, Эмилин все же решилась на операцию и не прогадала. Хотя поначалу она все же начала испытывать такие симптомы менопаузы, как приливы и мигрень. Однако в этом, по мнению врачей, не было ничего неожиданного. Ведь пересаживаемым тканям необходимо около трех месяцев, чтобы прижиться и перезапустить гормональные процессы в организме.

На сегодняшний день после операции прошло чуть менее года. От симптомов менопаузы не осталось и следа. Зато сейчас женщина может похвастать регулярным менструальным циклом. Несмотря на то, что она больше не сможет иметь детей, Эмилин считает операцию лучшим, что с ней могло произойти.

Эта операция, проводимая докторами Women and Children’s Hospital в Бирмингеме, стала настоящим прорывом в области женского здоровья. Уже сегодня у женщин есть возможность заморозить ткани своих яичников, чтобы через годы, в случае необходимости, трансплантировать их обратно, тем самым сохранив свою репродуктивную функцию и отложив наступление менопаузы.