Благодаря мобильному приложению мужчина диагностировал у себя рак кожи

31-летний Джейсон Шеридан обнаружил меланому после использования приложения под названием SkinVision, которое проверяет родинки на наличие потенциально опасных изменений кожи. Приложение не новое и уже многие смогли благодаря ему диагностировать рак кожи.

Программа анализирует форму и цвет родинок по фотографии. Злокачественные новообразования по структуре, цвету и форме отличаются от доброкачественных. Анализ производится на основе математического моделирования.

Шеридан заметил у себя родинку на руке еще в 2018 году, но не придал ей значения, пишет Daily Mail. Спустя год пятнышко стало розовым и увеличилось в размере. Сотрудник офиса использовал мобильное приложение и получил ответ: высока вероятность злокачественного образования, необходима срочная консультация врача. Врач удалил родинку, а анализы доказали, что это было правильным решением - у Шеридана диагностировалась меланома первой степени.

Молодой человек не устает благодарить разработчиков приложения, которое спасло ему, как он считает, жизнь.