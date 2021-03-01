Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии

Для окончательной победы над пандемией придется приложить больше усилий. Гейтс добавил, что вакцины сейчас получают в основном богатые государства, и его фонд озабочен этой проблемой. Осложняет проблему появление новых штаммов коронавируса. Из-за этого на борьбу с заболеванием, по мнению Билла, у человечества уйдет весь 2022 год.

Ранее основатель Microsoft назвал способ остановить пандемию коронавируса. Он призвал мировое сообщество вкладывать деньги в производство вакцин. Именно это, по мнению знаменитости, обеспечит успех в борьбе с инфекциями. Самому Биллу Гейтсу сделали прививку от COVID-19 еще 22 января.