Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии
Фото: picture-alliance.com
По словам миллиардера, случится это не раньше 2022 года. Гейтс считает, что принимаемых против коронавируса мер «недостаточно для прекращения пандемии». При этом он назвал чудом быстрое создание вакцин против COVID-19. По мнению бизнесмена, США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью 2021 года.
Для окончательной победы над пандемией придется приложить больше усилий. Гейтс добавил, что вакцины сейчас получают в основном богатые государства, и его фонд озабочен этой проблемой. Осложняет проблему появление новых штаммов коронавируса. Из-за этого на борьбу с заболеванием, по мнению Билла, у человечества уйдет весь 2022 год.
Ранее основатель Microsoft назвал способ остановить пандемию коронавируса. Он призвал мировое сообщество вкладывать деньги в производство вакцин. Именно это, по мнению знаменитости, обеспечит успех в борьбе с инфекциями. Самому Биллу Гейтсу сделали прививку от COVID-19 еще 22 января.
Фото: picture-alliance.com
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