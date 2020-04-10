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Безутешная дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери

32-летнюю женщину не смогли спасти - ей стало плохо на глазах у всех.

Лоре Ричардс из Великобритании стало плохо на похоронах матери: она схватилась за сердце, когда гроб с телом женщины, скончавшейся от коронавируса, начали опускать в землю. Лора повторяла лишь: « Я не могу дышать, я не могу дышать».

Другие немногочисленные скорбящие, включая викария, бросились на помощь, но безуспешно - девушка скончалась от сердечного приступа. Родственники шокированы произошедшим. Не все из них в принципе смогли присутствовать на церемонии в условиях царящего в Великобритании карантина. На похоронах было лишь пятеро близких, пишет Daily Mail.

Мать девушки долгие годы боролась со слабоумием, но в итоге жизни ее лишила коронавирусная инфекция нового типа. Женщину похоронили рядом с мужем, который ушел из жизни в 2012 году. Место рядом с родителями теперь занимает и могила Лоры Ричардс. Девушка была очень близка с родителями, после ухода из жизни матери она посвятила ей трогательный пост в соцсети. Никто и подумать не мог, что совсем скоро уйдет умрет и она сама.

Медики всего мира не устают напоминать, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, находятся в зоне риска. Жертвами коронавируса становятся люди разного возраста, но лидируют среди них пожилые. По данным на 10 апреля, от коронавируса умерло свыше 95 тысяч человек, заражению подверглись 1 603 330 человек.

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