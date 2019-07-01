Безобидные язвочки во рту у девушки оказались сигналом опасного для жизни заболевания

Женщина рассказала, как ее семейный врач отправил ее домой с назначением парацетамола от язв во рту, а на следующий день выяснилось, что у нее было опасное для жизни заболевание, сообщает британское издание Daily Mail.

21-летняя англичанка Энни Лавгроув пошла на прием к врачу общей практики: несмотря на курс антибиотиков, у нее не проходила большая язва во рту.

Доктор увидел раны на ее миндалинах и подумал, что у нее тонзиллит, поэтому снова отправил ее домой, выписав парацетамол. Но на этот раз у нее поднялась высокая температура (до 41 градуса), и на следующий день ее доставили в реанимацию.

У мисс Лавгроув была диагностирована апластическая анемия, состояние, при котором организм не производит достаточное количество клеток крови.

С тех пор ей потребовалось 50 переливаний крови, химиотерапия и пересадка костного мозга от ее младшей сестры, чтобы попытаться преодолеть это состояние.

Болезнь считается крайне редкой, и ежегодно в Англии ее диагностируют лишь от 100 до 150 человек - примерно один из 500 000 человек.