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Безобидные язвочки во рту у девушки оказались сигналом опасного для жизни заболевания

Доктор решил, что у нее тонзиллит и назначил парацетамол, а на следующий день она попала в реанимацию.

Женщина рассказала, как ее семейный врач отправил ее домой с назначением парацетамола от язв во рту, а на следующий день выяснилось, что у нее было опасное для жизни заболевание, сообщает британское издание Daily Mail.

21-летняя англичанка Энни Лавгроув пошла на прием к врачу общей практики: несмотря на курс антибиотиков, у нее не проходила большая язва во рту.

Доктор увидел раны на ее миндалинах и подумал, что у нее тонзиллит, поэтому снова отправил ее домой, выписав парацетамол. Но на этот раз у нее поднялась высокая температура (до 41 градуса), и на следующий день ее доставили в реанимацию.

У мисс Лавгроув была диагностирована апластическая анемия, состояние, при котором организм не производит достаточное количество клеток крови.

С тех пор ей потребовалось 50 переливаний крови, химиотерапия и пересадка костного мозга от ее младшей сестры, чтобы попытаться преодолеть это состояние.

Болезнь считается крайне редкой, и ежегодно в Англии ее диагностируют лишь от 100 до 150 человек - примерно один из 500 000 человек.

Мисс Лавгроув сначала должна была пройти химиотерапию, чтобы отключить ее иммунную систему, чтобы костный мозг не был забракован, и она потеряла при этом волосы. До этого ей пришлось пройти криоконсервацию яйцеклеток, так как химиотерапия могла сделать ее бесплодной.

«Важно, чтобы люди не игнорировали первые признаки болезни, такие как синяки и язвы, потому что это был способ моего тела сказать мне, что состояние ухудшается», — рассказала мисс Лавгроув. Она признается, что ей нелегко жить в изоляции и бояться микробов, но она старается не унывать и надеется начать вести нормальную жизнь, когда состав ее крови нормализуется. Именно с этой целью ей пересадили костный мозг в мае, сейчас она восстанавливается.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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