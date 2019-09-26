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«Безобидные» родинки на теле 4-летней девочки оказались предвестниками опухоли мозга

4-летняя Чарли Томас из Оклахомы родилась с маленькими светло-коричневыми пятнами на теле, которые сразу же показались родителям девочки подозрительными.

Эти пятнышки, напоминающие кофейные, были рассыпаны по рукам и ногам малышки. Доктора просили родителей не паниковать, уверяя их, что “кофейные пятна” на теле их дочери не что иное, как безобидные родинки.

Однако объяснения докторов для родителей Чарли звучали неубедительно, и они провели несколько лет в поисках ответов на свои вопросы. После многочисленных походов по специалистам и ряда анализов, Чарли оказалась в Детском онкологическом центре города Оклахомы, где ей назначили Магнитно-резонансную томографию, результаты которой родителем девочки не могли привидеться даже в самом страшном комаре.

На снимках МРТ у Чарли были обнаружены опухоли на стволовой части мозга и обоих зрительных нервах, которые передают визуальные сигналы от сетчатки глаза к мозгу. Девочке был поставлен диагноз неврофиброматоз.
Это редкое наследственное заболевание, которое вызывает рост опухолей на нервных тканях, в том числе и мозга.

“Кофейные пятнышки” зачатую бывают одним из первых и самых ярких симптомов неврофиброматоза. Их обычно можно заметить сразу после рождения или в течение первых лет жизни ребенка. Большинство опухолей, вызываемых неврофиброматозом - доброкачественные, но, к сожалению, не в случае Чарли. У девочки они оказались раковыми и могут грозить ей такими осложнениями, как потеря зрения и слуха, а также проблемами сердечно-сосудистого характера.

На сегодняшний день неврофиброматоз неизлечим. Чарли удалили часть опухолей и назначили химиотерапию.

Доктора не могут сказать, появятся ли у девочки новые опухоли, однако, пока у Чарли наблюдается положительная динамика. Благодаря химиотерапии, оставшиеся части опухолей начали уменьшаться в размере. Неизвестно, сколько еще курсов химиотерапии предстоит пройти Чарли, однако на сегодняшний день ее состояние стабильно.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: Vostock-photo

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