Без комплексов: Лолита Милявская откровенно рассказала о своей наркозависимости

Лолита призналась, что доставать наркотики было делом нехитрым: «Тогда еще говорили, что самый чистый кокаин у людей, которые… Как же это по должности? У самого главного борца с наркодилерами».

Артистка отметила, что в настоящее время не употребляет не только наркотики, но и алкоголь: «Да, меня несколько раз видели пьяной. Помню, рассталась с мужчиной, — это я воспринимала как крах всей жизни, поэтому нашла утешение в алкоголе. А еще выходила на сцену нетрезвой. Думаю, подобное происходило у многих». Сейчас певица предпочитает вести здоровый образ жизни, трезво относиться ко всяким жизненным перипетиям и не искать решение проблем в алкоголе.

Так забота о собственном здоровье, осознание пагубности пути, на который ее сталкивало употребление наркотиков, помогли Лолите Милявской вовремя остановиться и вернуться к полноценной жизни.