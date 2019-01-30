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Без комплексов: Лолита Милявская откровенно рассказала о своей наркозависимости

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я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская на модном показе

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress.com
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Певица рассказала об обратной стороне своей популярности.

55-летняя Лолита Милявская — одна из немногих артисток, откровенных с поклонниками. Певица не стесняется своей неидеальной фигуры, часто публикует фотографии без макияжа и фотошопа. В недавней беседе с Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?» Лолита откровенно рассказала о своей наркозависимости. По словам певицы, наркотики помогали ей бороться с усталостью и не давали никакого «кайфа» — съемки программы «Без комплексов» удавались Лолите только благодаря запрещенным веществам. «Неожиданно в моей жизни появились люди, которые стали снабжать меня запрещенными препаратами. «Хочешь попробовать?» — спрашивали меня они. «А давай!», — отвечала я. Поначалу все это казалось сущим пустяком. Через год такого образа жизни поняла, что физически умерла. Я стала понимать, что втягиваюсь. В принципе, на этом мой кокаин закончился», — честно сказала Милявская.

Лолита призналась, что доставать наркотики было делом нехитрым: «Тогда еще говорили, что самый чистый кокаин у людей, которые… Как же это по должности? У самого главного борца с наркодилерами».

Артистка отметила, что в настоящее время не употребляет не только наркотики, но и алкоголь: «Да, меня несколько раз видели пьяной. Помню, рассталась с мужчиной, —  это я воспринимала как крах всей жизни, поэтому нашла утешение в алкоголе. А еще выходила на сцену нетрезвой. Думаю, подобное происходило у многих». Сейчас певица предпочитает вести здоровый образ жизни, трезво относиться ко всяким жизненным перипетиям и не искать решение проблем в алкоголе.

Так забота о собственном здоровье, осознание пагубности пути, на который ее сталкивало употребление наркотиков, помогли Лолите Милявской вовремя остановиться и вернуться к полноценной жизни.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

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