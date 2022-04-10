Врач-онколог назвал снижение веса при хорошем аппетите возможным симптомом рака

Врач-онколог уверен, что важно прислушиваться к своему телу и всегда быть начеку. Если вы резко начали худеть при хорошо аппетите, то стоит обратиться к специалисту, ведь часто опухоль дает сбой во всем организме. Радиотерапевт Денис Романов поделился с радиостанцией «Говорит Москва» своим мнением по поводу резкого и беспричинного сброса веса. По его словам, люди заостряют свое внимание на серьёзных симптомам, упуская порой первые и незаметные признаки заболевания. «Есть такое понятие — паранеопластический процесс. То есть это те механизмы, которые опухоль запускает в организме, помимо местного влияния. Мы понимаем: когда опухоль растёт, она давит на окружающие органы и ткани, вызывает боль, кровотечение. Это как раз то, что люди чаще всего приводят в контексте первых жалоб», - сообщил врач.