Врач-онколог назвал снижение веса при хорошем аппетите возможным симптомом рака
Врач-онколог уверен, что важно прислушиваться к своему телу и всегда быть начеку. Если вы резко начали худеть при хорошо аппетите, то стоит обратиться к специалисту, ведь часто опухоль дает сбой во всем организме. Радиотерапевт Денис Романов поделился с радиостанцией «Говорит Москва» своим мнением по поводу резкого и беспричинного сброса веса. По его словам, люди заостряют свое внимание на серьёзных симптомам, упуская порой первые и незаметные признаки заболевания. «Есть такое понятие — паранеопластический процесс. То есть это те механизмы, которые опухоль запускает в организме, помимо местного влияния. Мы понимаем: когда опухоль растёт, она давит на окружающие органы и ткани, вызывает боль, кровотечение. Это как раз то, что люди чаще всего приводят в контексте первых жалоб», - сообщил врач.
По мнению онколога важно прислушиваться к своему организму даже при малейших сбоях, ведь именно такие звоночки могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. «Есть те механизмы, которые влияют на функционал организма в целом. Как раз снижение массы тела на фоне полного благополучия, на фоне обычного или даже повышенного аппетита может насторожить. Хотя чаще всего люди связывают это с другими процессами», - настороженно сообщает Денис Романов. Именно поэтому важно посещать врачей при незначительных изменениях вашего здоровья.
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