Врачи заморозили семь яйцеклеток женщины пять лет назад. До того, как ей предстоял курс химиотерапии — пациентка боролась с раком груди. Яйцеклетки дозревали в лаборатории, а потом были заморожены.Соответственно, их разморозили, когда победившая онкологию француженка захотела стать матерью. Она родила здорового сына. До этого девушка пыталась забеременеть естественным путем, но безуспешно — ей ставили диагноз бесплодие.Удача в том, объясняют эксперты, что заморозка яйцеклеток подразумевает использование гормональных средств для усиления овуляции и созревания перед из забором. Но раковые пациенты не могут себе этого позволить, так как гормоны повышают риск более тяжелого течения рака. «Это стало сюрпризом для нас. Пациентке очень повезло, и нам тоже», - делится успехами врач клиники Антуан-Беклер.Специалисты отмечают, что многие пациенты, поборов рак, остаются бесплодными. Случай француженки сможет вселить надежду в других женщин, которые мечтают после химиотерапии родить детей. Правда, методика еще требует усовершенствования. Об этом сообщает [Daily Mail] (https://www.dailymail.co.uk/health/article-8017343/Woman-recovering-cancer-world-birth-freezing-immature-eggs.html). Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!