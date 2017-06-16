В ближайшую субботу вы сможете отдохнуть и развлечься с пользой для здоровья. 1 июля на ВДНХ пройдет ежегодный фестиваль ОРБИ FEST, основная задача которого — познакомить людей с проблемой инсульта, научить вовремя распознавать его признаки, рассказать о важности здорового образа жизни и т.д. В течение всего дня можно будет получить консультации у врачей неврологов, а также сделать УЗИ сосудов шеи и получить на руки карту здоровья. Одновременно на площадке будут работать 12 специалистов!