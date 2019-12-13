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Бесконечные истерики и вспышки гнева у 19-летней девушки оказались симптомами редкого вида рака

Когда в возрасте 17 лет Бет Уорли начала закатывать по любому поводу истерики и страдать от ежеминутных перепадов настроения, родители попытались списать поведение дочери на подростковый гормональный кризис. О реальной причине истеричного поведения Кет они смогли узнать лишь 2 года спустя.

Два года назад Бет впервые обратила внимание на странные симптомы, которые постепенно становились неотъемлемой частью ее жизни. Она то и дело стала ощущать непривычный для себя всплеск адреналина, от которого ее бросало в жар, учащалось сердцебиение, затруднялось дыхание и возникало предобморочное состояние. Все это усугублялось не вполне адекватной реакцией со стороны ставшей очень подвижной нервной системы. Жизнь Бет превратилась в самые настоящие эмоциональные американские горки: у нее ни с того ни с сего могли возникнуть вспышки гнева и ярости, на смену которым уже через несколько минут приходило ангельское спокойствие только лишь для того, чтобы уступить очередь сильнейшему раздражению - и так по бесконечному замкнутому кругу.

Помимо бесконтрольных эмоциональных всплесков у Бет стали наблюдаться боли в области живота. Врачи диагностировали у девушки синдром раздраженного кишечника. На протяжении года они пытались помочь Бет побороть отравляющие ее жизнь симптомы, однако все было тщетно. В результате, после проведения ряда дополнительных обследований медики диагностировали у девушки редкий вид рака - параганглиому. Это опухоль, которая растет в нервных клетках человека и может локализовываться в самым разных органах.

В случае с Бет, ее параганглиома была сосредоточена в печени. По мере своего роста эта опухоль нарушала работу гормонов и вызывала всплески адреналина, что наконец-то проливало свет на происхождение симптомов, мучивших девушку на протяжении нескольких лет. Чтобы удалить опухоль из печени и нескольких пораженных желез, врачам потребовалось провести многочасовую полостную операцию, после которой Бет пришлось провести 6 дней в реанимации. Ну а для дальнейшего восстановления девушке понадобилось полгода.

На сегодняшний день Бет продолжает учебу в университете и занимается общественной деятельностью, повышая осведомленность общественности о параганглиоме.

Фото: Vostock-photo

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