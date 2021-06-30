Беременность во время пандемии: что нужно знать, чтобы защитить себя и ребенка

Стоит отметить, что беременность никак не влияет на риск заражения и течение болезни. Несмотря на это, рекомендуется начинать подготовку к зачатию заранее: за 3-6 месяцев. Для этого нужно прийти к врачу, сдать анализы, после чего получить рекомендации от специалиста. «Также разумным решением в условиях пандемии будет составление плана родов на более поздних сроках беременности – стоит заранее выбрать место и акушера, узнать, в каких клиниках есть ограничения по сопровождению близкими во время родов и совместному пребыванию матери и ребенка», — сообщила Закарян Ирина Вячеславовна, врач - акушер - гинеколог ФНКЦ ФМБА России. По ее словам, некоторые будущие мамочки, боясь заразиться, выбирают домашние роды, однако этот выбор не оправдан и небезопасен. Для спокойствия дам в положении рекомендуется пройти подготовку и наблюдение беременности в одной клинике и у одного специалиста.