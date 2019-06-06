Беременность приравняли к экстремальному спорту: ученые изучили пределы возможностей человека

Исследование показало, что предел человеческих возможностей в 2,5 раза превышает уровень метаболизма тела в покое — при такой нагрузке тратится примерно 4000 калорий в день для среднего человека, сообщает BBC News.

Исследование ученых Университета Дьюка (США) опубликовано в журнале «Science Advances».

Исследование началось с гонки по США, в которой спортсмены пробежали 3080 миль от Калифорнии до Вашингтона за 140 дней. Участники бегали по шесть марафонов в неделю в течение нескольких месяцев, а ученые изучали их воздействие на организм.

Ученые регистрировали скорость метаболизма в состоянии покоя — калории, которые организм сжигает во время отдыха, — до и во время гонки.

Исследование показало, что потребление энергии начиналось с высокого уровня, но в конечном итоге выровнялось на отметке в 2,5 раза быстрее, чем уровень метаболизма в покое.

Так, во время марафона скорость метаболизма увеличилась в 15,6 раз (максимальная точка); у велосипедистов в течение 23 дней Тур де Франс — в среднем в 4,9 раз; во время 95-дневного антарктического треккера — в 3,5 раз. «Вы можете делать действительно интенсивные вещи в течение пары дней, но если вы хотите продержаться дольше, вам придется выйти на стабильный уровень», — сказал BBC News доктор Герман Понтцер из Университета Дьюка.

Исследование также показало, что беременные женщины могут считаться специалистами по выносливости, живя почти на пределе возможностей человеческого тела — повышение потребления энергии достигает максимальной отметки в 2,2 раза больше, чем в покое.

Ученые утверждают, что показатель 2,5 может быть связан с пищеварительной системой человека, а не с сердцем, легкими или мышцами. Они обнаружили, что организм не может переваривать, поглощать и перерабатывать достаточное количество калорий и питательных веществ для поддержания более высокого уровня потребления энергии.

Доктор Понцер сказал, что результаты могут в конечном итоге помочь спортсменам рассчитывать силы во время как соревнований, так и тренировок.