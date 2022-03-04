Беременные, дети и другие категории людей, нуждающиеся в регулярном приеме витамина D
По мнению профессора Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Суви Виртанена, некоторым людям просто необходимо восполнять запасы витамина D в организме. К этой категории относятся те, кто мало бывает на свежем воздухе, скрывает кожу одеждой, а также людям со смуглой кожей или в возрасте 75 лет, детям и беременным. В беседе с Helsingin Sanomat он отметил, что дозировки для них различаются.
«Годовалым детям необходимо принимать 7,5 микрограмма витамина D в день круглый год. Беременным и кормящим матерям необходимо 10 микрограммов. Людям старше 75 лет, людям с темной кожей, тем, кто редко выходит на улицу и закрывает кожу одеждой, рекомендуется принимать 20 микрограммов витамина D в день круглый год», — передают слова эксперта «РИА Новости».
Если в рационе человека в возрасте от 18 до 74 лет отсутствуют молочные и содержащие витамин D продукты, рыба, значит, в период с октября по март ему необходимо 10 микрограммов добавки. В ином случае дополнительный прием не потребуется даже зимой, уточнил Суви Виртанен.
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