Беременные, дети и другие категории людей, нуждающиеся в регулярном приеме витамина D

«Годовалым детям необходимо принимать 7,5 микрограмма витамина D в день круглый год. Беременным и кормящим матерям необходимо 10 микрограммов. Людям старше 75 лет, людям с темной кожей, тем, кто редко выходит на улицу и закрывает кожу одеждой, рекомендуется принимать 20 микрограммов витамина D в день круглый год», — передают слова эксперта «РИА Новости».

Если в рационе человека в возрасте от 18 до 74 лет отсутствуют молочные и содержащие витамин D продукты, рыба, значит, в период с октября по март ему необходимо 10 микрограммов добавки. В ином случае дополнительный прием не потребуется даже зимой, уточнил Суви Виртанен.