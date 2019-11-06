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Беременная женщина, у которой на 4 месяце отошли воды, доносила и родила дочь, хотя врачи настаивали на аборте

27-летняя Наташа Шервин из Шотландии, будучи на 16 неделе беременности, ночью проснулась от того, что у нее отошли воды. Не веря своим глазам, женщина тут же помчалась в больницу. Промедли она хоть минуту, ребенка могли бы уже не спасти.

Доктора диагностировали у Наташи преждевременный разрыв плодных оболочек, тогда как при здоровой беременности это происходит после 37 недель, и стали готовить женщину к родам. Однако, спустя 48 часов, ребенок так и не появился на свет. Врачи сообщили будущим родителям, что вероятность того, что малыш выживет, не более 2%, и посоветовали Наташе прервать беременность. Однако женщина все еще чувствовала толчки ребенка у себя в животе и отказалась следовать совету врачей. На протяжении последующих 3 месяцев ее воды то восполнялись, то продолжали отходить. С помощью специалистов Наташе удалось доносить беременность до 30 недель. Малышка Фэйт появилась на свет весом всего 970г и сразу же была переведена в детскую реанимацию, где она провела 6 недель.

На этом казалось бы во всех злоключениях можно было бы поставить жирную точку, однако для Наташи кошмар только начинался. В больнице женщина заразилась кишечной палочкой E.coli, которая привела к сепсису. В результате Наташа в течение двух недель была на грани жизни и смерти.

Не успев восстановиться и насладиться общением с новорожденной дочерью, на женщину обрушилось новое несчастье. Малышка Фэйт вновь оказалась в реанимации. Из-за бронхита и хронического заболевания легких девочка перестала самостоятельно дышать и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легкий.

Помимо этого у малышки образовался тромб в желудке и ноге, после чего ее пальцы почернели, и врачи подняли вопрос об ампутации. Родителями, по их собственному признания, предстояло сделать самый сложный в их жизни выбор: либо позволить врачам ампутировать малышке пальцы, либо лечить тромб с помощью лекарственных препаратов, но тем самым увеличить риск мозгового кровотечения. Наташа с мужем выбрали второй вариант и не прогадали, лекарство подействовало, и тромб удачно рассосался.

Несмотря на пережитый травматичный опыт, Наташа очень счастлива, что ни на секунду не прекращала бороться за свою дочь. Малышка, которой уже почти два года, вопреки всем прогнозам врачей, растет здоровой и в развитии не отстает от своих сверстников.

Фото: Vostock-photo

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