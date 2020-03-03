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Беременная женщина самостоятельно обнаружила рак груди и тем спасла себе жизнь

Врач уверял, что будущей матери не о чем беспокоиться.

30-летняя Кирсти Гай самостоятельно обнаружила у себя уплотнение в правой груди, будучи на 11-ой неделе беременности. Женщина запаниковала и незамедлительно сообщила своему врачу о подозрениях. Тот заверил ее, что, вероятно, речь идет о закупоренном молочном протоке. Добавив, что грудь может подвергаться различным изменениям во время беременности, включая отечность, болезненные ощущения и изменения в сосках.

Когда Гай сообщила о непроходящей боли в груди, ее отправили на биопсию, подтвердившую предположение - рак молочной железы. На тот момент срок беременности составлял 15 недель.

Кирсти запаниковала, подумав о возможной потере ребенка. В некоторых случаях будущим матерям приходится задумываться об аборте, если они находятся при таком диагнозе на ранней стадии беременности, пишет Daily Mail.

Врачи заверили, что так как онкология выявлена на начальном этапе, химиотерапия не нанесет вреда ребенку. В итоге девочка родилась на десять недель раньше срока. Сразу после рождения малышки женщина перенесла мастэктомию (удаление молочной железы).

«Халли была запланированным и желанным ребенком, мы с мужем были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что я беременна. А потом мне поставили диагноз и это повергло меня в ужас: беременность и борьба с раком одновременно! Не верю, что все это позади», - вспоминает молодая мама, чей отец умер от рака в 52 года.

Фото: vostock-photo

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