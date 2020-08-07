Беременная мать 4 детей боится потерять ребенка из-за внезапных осложнений после последних родов
Как передает британский онлайн-портал The Sun, женщина регулярно принимала противозачаточные с момента последних родов, так как у нее уже было четверо детей, потому была несказанно удивлена, когда в феврале поняла, что снова беременна. Она должна родить пятого по счету младенца в ноябре 2020 года, но сейчас ее жизнь и жизнь плода находятся под угрозой. В апреле у британки внезапно началось кровотечение. Энн обратилась к врачу, который по результатам обследования выяснил, что малыш здоров. Однако тесты также показали, что у нее начал изнутри расходиться шрам, что очень опасно.
Дело в том, что в предыдущую беременность Энн ожидала близнецов, и чтобы помочь им появиться на свет, акушеры делали ей экстренное кесарево сечение. И сейчас на фоне гормональных изменений и не до конца восстановившегося тела после последних родов внезапно началось осложнение. «Это действительно очень страшно! Я была на приеме совершенно одна, так как муж не мог присутствовать там вместе со мной из-за пандемии COVID-19. Когда мой гинеколог заявил, что есть шанс, что шрам может полностью раскрыться, из-за чего умереть могу я или мой ребенок, я была просто в ужасе», – рассказывает Энн.
Врачи предупредили, если так продолжится дальше, плацента вместе с плодом может просто сдвинуться в образующееся отверстие и попасть в брюшную полость, что будет смертельно и для матери, и для ребенка. В настоящее время оно уже достигает размеров около 8 сантиметров. Теперь женщине нужно каждый месяц проходить сканирование, чтобы наблюдать за скоростью раскрытия шрама. Женщина очень напугана, но старается не терять оптимизма, несмотря на то, что ситуация осложняется еще и пандемией коронавируса. «Сейчас у меня еще слишком маленький срок для родов, но, если шрам продолжит расползаться, мне назначат экстренную операцию. Мы все еще можем умереть, если у меня будет большая кровопотеря, но я надеюсь на лучшее и стараюсь меньше суетиться, ведь я хочу самого лучшего для своей семьи», – призналась она.
Фото: depositphotos
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