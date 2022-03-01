Берегите сердце: какая частота пульса может быть смертельно опасна
Тахикардии или брадикардия, не проходящие несколько дней, могут свидетельствовать о наличии серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. Геннадий Мышков, анестезиолог, специально для «Пятого канала» рассказал, что делать пациентам, которые не могут привести сердечный ритм в норму. Он уверяет: «Брадикардия — замедление сердечного ритма до 38-42 ударов в минуту, также как и учащение сердечного ритма — больше 110-120 ударов — является крайне опасными. Они чреваты тем, что являются признаками сердечной смерти, как мы ее знаем „коронарная смерть“, „сердечно-сосудистая смерть”».
Если вы чувствуете замедление сердечного ритма, то это признаки брадикардии. При этой патологии замедляется коронарное кровообращение, а также нарушается проводимость. Такие дискомфортные симптомы могут вызывать различные аутоиммунные заболевания, врожденные пороки, заболевания коронарных артерий, нарушение внутрисердечной проводимости. Мышков утверждает: «Когда ритм замедляется до 52-46-40 ударов в минуту, нужно обратиться обязательно к кардиологу для установления причины замедления ритма. Скорее всего, будет показана установка кардиостимулятора, который будет определять заданную величину сердечных сокращений не меньше 60».
Тахикардия начинается со 130-140 уд./мин., иногда эта цифра достигает и 150, и даже 160. При такой дисфункции сердце переживает большую нагрузку и испытывает кислородную недостаточность. Это опасно, по словам врача: «Тот объем крови, который выбрасывается в систол из желудочка и поэтому также и в диастолу, левые и правые отделы сердца не наполняются, так же как и правое сердце. Поэтому общее кислородное голодание приводит к гипоксии миокарда».
Врач утверждает, что при экстренной ситуации пациент, который пропустил прием бета-блокаторов, должен немедленно принять препараты. «Если эта ситуация возникла впервые, то, конечно, нужно вызвать скорую медицинскую помощь, и кардиологическая бригада или бригада скорой медицинской помощи введет соответствующий препарат, установит причины, по крайней мере по ЭКГ», — отметил специалист. Причиной тахикардии чаще всего является инфаркт миокарда, поэтому ее важно купировать, чтобы не допустить переход в фибрилляцию желудочков и остановку сердца.
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