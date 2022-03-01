Берегите сердце: какая частота пульса может быть смертельно опасна

Тахикардия начинается со 130-140 уд./мин., иногда эта цифра достигает и 150, и даже 160. При такой дисфункции сердце переживает большую нагрузку и испытывает кислородную недостаточность. Это опасно, по словам врача: «Тот объем крови, который выбрасывается в систол из желудочка и поэтому также и в диастолу, левые и правые отделы сердца не наполняются, так же как и правое сердце. Поэтому общее кислородное голодание приводит к гипоксии миокарда».

Врач утверждает, что при экстренной ситуации пациент, который пропустил прием бета-блокаторов, должен немедленно принять препараты. «Если эта ситуация возникла впервые, то, конечно, нужно вызвать скорую медицинскую помощь, и кардиологическая бригада или бригада скорой медицинской помощи введет соответствующий препарат, установит причины, по крайней мере по ЭКГ», — отметил специалист. Причиной тахикардии чаще всего является инфаркт миокарда, поэтому ее важно купировать, чтобы не допустить переход в фибрилляцию желудочков и остановку сердца.