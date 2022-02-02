Берегись остеохондроза! Отказ от каблуков и другие правила для здоровья спины
В связи с этим нейрохирург московской областной больницы им профессора Розанова Нина Вознесенская перечислила несколько правил, позволяющих сохранить здоровье спины.
В первую очередь при возникновении болей в спине следует избегать самолечения и обращаться к специалистам, иначе есть риск оказаться в больнице. «Таких пациентов все больше и больше: это люди всех возрастов, и мужчины, и женщины. Они терпят до последнего, хотя могли бы просто вовремя предпринять меры», — рассказала врач.
Женщинам лучше отказаться от длительного ношения каблуков выше 5 сантиметров. Иначе теряется устойчивость и на мышцы спины, ног идет повышенная нагрузка, а как следствие появляется переутомление. Вся обувь должна быть мягкая, легкая, с хорошо амортизирующей гибкой подошвой, считает Вознесенская.
Если у человека «сидячая работа», необходимо периодически откидываться на спинку стула. При чем она должна быть высокой и обеспечивающей опору. Также и спать надо на не прогибающейся и ровной постели, пишет «Общественная Служба Новостей».
Еще в целях профилактики нейрохирург посоветовала не поднимать тяжести больше, чем можете вынести, и добавить в свой рацион кальций, фосфор, магний, витамин D и марганец.
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