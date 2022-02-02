Берегись остеохондроза! Отказ от каблуков и другие правила для здоровья спины

Женщинам лучше отказаться от длительного ношения каблуков выше 5 сантиметров. Иначе теряется устойчивость и на мышцы спины, ног идет повышенная нагрузка, а как следствие появляется переутомление. Вся обувь должна быть мягкая, легкая, с хорошо амортизирующей гибкой подошвой, считает Вознесенская.

Если у человека «сидячая работа», необходимо периодически откидываться на спинку стула. При чем она должна быть высокой и обеспечивающей опору. Также и спать надо на не прогибающейся и ровной постели, пишет «Общественная Служба Новостей».

Еще в целях профилактики нейрохирург посоветовала не поднимать тяжести больше, чем можете вынести, и добавить в свой рацион кальций, фосфор, магний, витамин D и марганец.