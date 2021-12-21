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Береги здоровье смолоду: какие 5 привычек снижают риск опасных болезней в пожилом возрасте

Снизить риск развития различных опасных недугов в пожилом возрасте возможно. Несколько привычек позволяют защититься от эндокринных, сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Об этом утверждают американские ученые, которые провели соответствующее исследование.
Береги здоровье смолоду: какие 5 привычек снижают риск опасных болезней в пожилом возрасте

В ходе своей научной работы исследователи вновь подтвердили необходимость здорового образа жизни. То есть, чтобы снизить вероятность развития различных заболеваний, требуются следующие привычки:

  • правильное питание;
  • недопущение появления лишнего веса;
  • умеренные физические нагрузки;
  • отказ от вредных привычек;
  • полноценный сон.

Если придерживаться вышеперечисленных советов, можно значительно снизить риск рака, сахарного диабета и инфаркта, отмечают сотрудники Гарвардской медицинской школы. Об этом пишет специализированное научно-исследовательское издание BMJ.

Специалисты пришли к таким выводам в результате масштабного исследования среди 100 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Для этой работы были тщательно собраны данные о состоянии здоровья и образе жизни добровольцев.

Фото: freepik.com

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