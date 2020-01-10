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Астрологи предупредили об опасностях январского лунного затмения

Затмение Луны ждет нас 10 января в 22:10 по московскому времени. Всего в наступившем году их будет шесть.

Январское лунное затмение станет самым значительным в 2020 году. В 22:10 Луна окажется над горизонтом на всей территории страны, то есть это затмение можно будет увидеть из любого региона России, поясняют ученые. Явление продлится 4 часа 4 минуты.

Астрологи, в свою очередь, предупреждают: в день затмений не стоит выяснять отношения и желать кому-либо зла. Сосредоточьтесь на позитивных мыслях, старайтесь не встревать в конфликтные ситуации, хотя соблазн будет велик. Контролируйте эмоции! Астролог Тамара Глоба добавляет, что 10 января не стоит загадывать никаких желаний. Даже если они сбудутся, вы не знаете, чем придется расплачиваться. Лучше заняться формированием карты желаний в любое другое время.

Добавим, что особенно нелегким день лунного затмения ожидается для Дев, Львов, Козерогов и Рыб. Планы представителей этих знаков зодиака будут срываться, производительность не порадует, возможны неурядицы дома и на работе.

Фото: vostock-photo

Лунное затмение 10 января смогут увидеть не только в России. Лицезреть явление будут также жители Европы, Азии, Африки и Австралии. Следующее затмение Луны ждет нас летом - 5 июня.

_Фото и видео: vostock-photo

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