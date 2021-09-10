Астенический синдром: на какие нарушения в работе организма указывает сонливость

«Сонливость может быть симптомом дефицита железа. Скрытые железодефицитные состояния особенно характерны для женского организма. Даже общий анализ крови не всегда выявляет этот дефицит, в то время как женщина постоянно чувствует слабость, сонливость, быструю утомляемость», — объяснила собеседница «Вечерней Москвы». Еще одной причиной астенического синдрома Надежда Чернышова назвала нехватку витаминов и посоветовала обратиться к врачу для установления необходимых компонентов, а не заниматься самолечением.

По словам специалиста, в большинстве случаев нет поводов для беспокойства, поскольку зачастую сонливость говорит о недостатке физической активности.

«Часто это наблюдается у офисных работников и тех, кто работает дома за компьютером. Длительное нахождение в одной и той же позе, пристальный взгляд в монитор — все это приводит к переутомлению и вызывает усталость. Важно делать короткие и активные перерывы в течение дня. Встать из-за компьютера, сделать пару упражнений, пройтись по офису, пробежаться по лестнице, выйти на улицу — таким образом можно взбодриться», — сообщила Чернышова и заявила, что сонливость сопровождает 40% россиян в течение дня.