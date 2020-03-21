Анна Седокова и ее возлюбленный показали, как поддерживают иммунитет во время эпидемии

«Ученые считают, что пряность карри благотворно влияет при болезни Альцгеймера, выводит лишнюю воду из организма, уменьшает отеки при артрите. Также куркума блокирует раковые клетки, предупреждает рак молочной железы. Острый привкус куркумы помогает бороться с вирусами и плохими бактериями, поэтому приправа полезна при всеразличных воспалениях. В Калифорнии такие шотики продаются в маленьких бутылочках в крупных спортклубах и магазинах со здоровой едой. Это немного остро, не B52, конечно, но по вкусу как острая хреновуха 😂 Я свой секрет рассказала, давайте теперь вы. Что принимаете для здоровья? Чем поднимаете иммунитет у себя и деток?» — написала Анна.

«Я повышаю иммунитет тоже чесноком, луком, имбирем, лимонами, мандаринами.А также делаю смесь: на терку имбирь, лимон с кожурой и добавляю мед, сохраняю в баночке и ем», «Я делаю смесь из имбиря, лимона, куркумы и меда, и с чаем три ложки утром и три ложки вечером. Греет горлышко 🔥», «Морковный сок натощак, хлореллу курсами», «Глотаем всей семьей по зубчику чеснока каждое утро натощак», «Пьем облепиховый чай с мятой и медом», «Чеснок и лук чистоганом, вот весь секрет», «Бразильский орех, грецкий орех, черный рис, фрукты, лук, чеснок, карри», «Утром куркума, а в течение дня чеснок, лук и зелень с огорода», — делятся своими рецептами подписчики.

А как вы укрепляете иммунитет?