Анна Попова объяснила, почему из школьных столовых исчезли макароны по-флотски и колбаса

«Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», – рассказывает Анна Попова.

«Поэтому наши предшественники не рекомендовали их для детского питания. И мы этим рекомендациям следуем», – добавляет специалист.