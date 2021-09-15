Анна Попова объяснила, почему из школьных столовых исчезли макароны по-флотски и колбаса
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Главный санитарный врач России Анна Попова дала интервью изданию «Комсомольская правда», и рассказала о новых правилах питания школьников.
Вопрос, который волнует многих родителей – почему из меню в школьных столовых убрали то, что так любят многие дети? Под санкции попали колбасы и блины, а также любимые многими макароны по-флотски – с мясом.
Анна Попова объяснила, что, несмотря на вкус, особенной пользы подрастающему поколению эти блюда не приносят, а вот вред нанести могут.
«Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», – рассказывает Анна Попова.
«Поэтому наши предшественники не рекомендовали их для детского питания. И мы этим рекомендациям следуем», – добавляет специалист.