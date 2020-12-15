Аниматор в костюме Санты Клауса навестил дом престарелых и заразил коронавирусом 75 человек

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, аниматор в костюме Синтерклааса пришел в дом для пожилых людей в компании своих помощников «Черных Питов». Их пригласило руководство заведения, чтобы создать рождественское настроение его обитателям. Далеко не все гости мероприятия были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Однако спустя несколько дней после посещения дома престарелых местный Дед Мороз почувствовал себя плохо, сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Эта информация побудила чиновников здравоохранения начать массовое тестирование жителей и сотрудников заведения. Мэр города Мол Вим Кайерс сообщил местным СМИ: «Это был очень черный день для дома престарелых. Это было очень большое умственное напряжение для человека, который играл Святого Николая, а также организаторов и сотрудников. Но фотографии показали, что не все гости были в масках и что Санта и его маленькие помощники стояли ближе, чем в двух метрах от пожилых людей». Чиновник добавил, что первоначально руководство учреждения уверяло, что все правила соблюдались, что оказалось неправдой и было «совершенно безответственно по отношению к жильцам».