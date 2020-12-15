Аниматор в костюме Санты Клауса навестил дом престарелых и заразил коронавирусом 75 человек
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, аниматор в костюме Синтерклааса пришел в дом для пожилых людей в компании своих помощников «Черных Питов». Их пригласило руководство заведения, чтобы создать рождественское настроение его обитателям. Далеко не все гости мероприятия были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
Однако спустя несколько дней после посещения дома престарелых местный Дед Мороз почувствовал себя плохо, сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Эта информация побудила чиновников здравоохранения начать массовое тестирование жителей и сотрудников заведения. Мэр города Мол Вим Кайерс сообщил местным СМИ: «Это был очень черный день для дома престарелых. Это было очень большое умственное напряжение для человека, который играл Святого Николая, а также организаторов и сотрудников. Но фотографии показали, что не все гости были в масках и что Санта и его маленькие помощники стояли ближе, чем в двух метрах от пожилых людей». Чиновник добавил, что первоначально руководство учреждения уверяло, что все правила соблюдались, что оказалось неправдой и было «совершенно безответственно по отношению к жильцам».
После массового тестирования на коронавирус сотрудников и обитателей дома престарелых выяснилось, что у 61 пациента и 14 сотрудников результаты были положительными. Об их состоянии ничего не известно, кроме того, что одному больному пришлось пройти терапию кислородом. Господин Кайерс выразил свои соболезнования всем жителям дома престарелых и извинился за столь безответственное поведение администрации. В свою очередь, представитель фирмы, управляющей учреждением заявил, что их команда шокирована случившимся, но считает, что для одного распространителя инфекции, коим считают аниматора, это слишком большое количество зараженных за один раз. Его мнение разделяет и вирусолог, который уверен, что гораздо более реалистичной причиной массовой заболеваемости ковидом стоит считать плохую вентиляцию в заведении, но при этом добавил, что пригласить Санту в пандемию было изначально глупой идеей.
Фото: depositphotos
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